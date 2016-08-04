5 أطعمة تقلل مخاطر السكتة الدماغية.. تعرف عليها

السكتة الدماغية من المشاكل الصحية التى يتعرض لها العديد من الأشخاص فى الوقت الحالى، نتيجة للعديد من العوامل.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن الإصابة بالسكتة الدماغية تكون نتيجة لانسداد الشريان، ومن العوامل التى تؤدى إلى الإصابة بها ارتفاع مستوى الكولسترول فى الدم والرواسب الدهنية، مما ينتج عنها تجلط فى الأوعية الدموية، وتشمل أعراض السكتة الدماغية فقدان أو عدم وضوح الرؤية والتوازن والتنميل والضعف فى الوجه والأطراف أو جانب واحد من الجسم وصعوبة فى الكلام.

وفى هذا الإطار يقدم التقرير بعض الأطعمة وتغيير نمط الحياة التى يمكن أن تساعد فى منع السكتات الدماغية وتتضمن الآتى :

1.التفاح: كشفت الأبحاث أن استهلاك تفاحة فى اليوم، تساعد فى الحماية من مخاطر السكتة الدماغية، كما أن الكمثرى تشكل خيارا جيدا فى الحماية من خطر الإصابة بالمرض.

>2.القهوة: أظهرت الأبحاث أن استهلاك القهوة باعتدال وتناول من 3 إلى 4 أكواب يوميا هو وسيلة جيدة لمنع مخاطر السكتة الدماغية.

>3.الطماطم: تحتوى على كميات عالية من مادة تسمى الليكوبين، وقد ثبت أنها تحد من مخاطر السكتات الدماغية، فيجب إضافتها إلى النظام الغذائى.

>4.الشيكولاتة الداكنة: تناولها يقلل من مخاطر السكتة الدماغية، وعلى الرغم من أن الشيكولاتة باللبن مفيدة جدا إلا أن الداكنة لها فائدة أكبر.

>5.الكرز: أثبتت الأبحاث أنه يقلل من مخاطر السكتات الدماغية، واستهلاكه بانتظام له العديد من النتائج الايجابية فى حالات أمراض القلب والأوعية الدموية والعوامل التى تؤدى السكتات الدماغية.

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