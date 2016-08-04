جاريد ليتو يأخذ الموضة الرجالية لبعد آخر

عُرف الممثل جاريد ليتو Jared Leto باختياراته الجريئة دائماً، ابتداء من أدواره السينمائية وانتهاء باختياراته لإطلالاته، فهو لا يعترف بحدود معيَّنة بل يرتدي ما يعجبه ويعبِّر عن مزاجه في ذلك الوقت.

لا يعتمد ليتو على خطوط معيَّنة، أو قوانين بارزة في إطلالاته، بل يحرص على ارتداء الأزياء الأكثر غرابة ولفتاً للنظر، وعلى الرغم من ذلك إلا أننا لاحظنا أنه من عشاق البومبر جاكيت، إذ ظهر به في إطلالات مختلفة خلال الشهور الماضية بألوان وتصاميم مختلفة منها الوردي والسماوي، ويحمل كل منها تطريزات لافتة وملونة.

أما في الإطلالات اليومية فيعتمد النجم على أسلوب Mix & Match فيدمج قطعاً مختلفة ومتباينة في نفس الإطلالة ليتفرد بأسلوب مختلف لا يخلو من الغرابة، وبصفته أحد أشهر نجوم هوليوود، يشارك ليتو في عديد من حفلات السجادة الحمراء، وعلى الرغم من أنه يختار إطلالات رسمية إلا أن لمسته المختلفة والغريبة لا تغيب عنها إطلاقاً.

شاهد معنا إطلالات جاريد ليتو، واستوحِ منها ما يتناسب مع إطلالاتك.