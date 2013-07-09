Avril Lavigne بفستان زفاف أسود

عرفت النجمة الشابة Avril Lavigne بستايلها الجريء والخارج عن المألوف دائماً وهذا ما ظهر لنا في حفل زفافها مؤخرًا من Chad Kroeger, حيث ارتدت النجمة فستان زفاف باللون الأسود من تصميم Monique Lhuillier. نسقته مع ماكياج دخاني داكن وباقة زهور سوداء.

هل سترتدين فستان زفاف باللون الأسود؟ كنا قد طرحنا هذا التساؤل على متابعاتنا في السابق وجاءت معظم الإجابات مستنكرة لارتداء مثل هذا اللون في حفل الزفاف. ولكن يبدو أنه يحظى بشعبية بين النجمات فقد ارتدته الممثلة Shenae Grimes بطلة مسلسل 90210

هل تعتقدين أنّ هذا اللون سيصبح دارجًا بين النجمات في حفلات زفافهنّ؟