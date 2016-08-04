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وفاة راكب سودانى بالمطار قبل سفره إلى الخرطوم إثر هبوط بالدورة الدموية

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وفاة راكب سودانى بالمطار قبل سفره إلى الخرطوم إثر هبوط بالدورة الدموية وفاة راكب سودانى بالمطار قبل سفره إلى الخرطوم إثر هبوط بالدورة الدموية
شهدت صالة السفر بمطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس ، وفاة راكب سودانى إثر إصابته بوعكة صحية، قبل سفرة على متن أحدى شركات الطيران المتجهة الى الخرطوم.
>وأفاد مصدر بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر الراكب خالد عباس حسن، والذى يبلغ من العمر 45 عاما سقط على الأرض، وباستدعاء طبيب الحجر الصحى الدكتور شادى كمال عيسى بالمطارن أكد أن الوفاة جاءت نتيجة هبوط بالدورة الدموية، وأنهت السلطات المختصة بالمطار الإجراءات اللازمة، وتم نقل الجثمان للمستشفى وإخطار السفارة السودانية بالقاهرة.

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