النجمات يظهرن بأجمل الإطلالات في بطولة التنس

شهدت الأيام الماضية إقامة بطولة Wimbledon للتنس في مدينة لندن بحضور عدد من النجمات المتألقات في الرياضة وفي عالم الموضة والأزياء كذلك .

حضرت مصممة الأزياء المحبوبة Victoria Beckham متألقة بفستان أسود قصير تميّزه تفاصيل ناعمة من الدانتيل حمل توقيع دار Louis Vuitton . أما عرّابة عالم الموضة ورئيسة تحرير مجلة Vogue فقد اختارت فستانًا صيفيًّا ناعمًا بطبعات أنيقة .

عرفتPippa Middleton شقيقة دوقة كامبريدج بعشقها لمباريات التنس ولم تكن لتفوّت حضور هذه البطولة الكبيرة متألقةً بفستان مخطط باللون الأحمر الجذّاب . كما شهدت البطولة حضور عدد من الشخصيات النسائيّة البارزة مثل Martina Hingis لاعبة التنس الشهيرة وغيرها .

شاهدي أجمل النجمات في البطولة، وأخبرينا أيهنّ الأجمل برأيكِ؟