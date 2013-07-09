شهدت الأيام الماضية إقامة بطولة Wimbledon للتنس في مدينة لندن بحضور عدد من النجمات المتألقات في الرياضة وفي عالم الموضة والأزياء كذلك .
حضرت مصممة الأزياء المحبوبة Victoria Beckham متألقة بفستان أسود قصير تميّزه تفاصيل ناعمة من الدانتيل حمل توقيع دار Louis Vuitton . أما عرّابة عالم الموضة ورئيسة تحرير مجلة Vogue فقد اختارت فستانًا صيفيًّا ناعمًا بطبعات أنيقة .
عرفتPippa Middleton شقيقة دوقة كامبريدج بعشقها لمباريات التنس ولم تكن لتفوّت حضور هذه البطولة الكبيرة متألقةً بفستان مخطط باللون الأحمر الجذّاب . كما شهدت البطولة حضور عدد من الشخصيات النسائيّة البارزة مثل Martina Hingis لاعبة التنس الشهيرة وغيرها .
شاهدي أجمل النجمات في البطولة، وأخبرينا أيهنّ الأجمل برأيكِ؟
النجمات يظهرن بأجمل الإطلالات في بطولة التنس
شهدت الأيام الماضية إقامة بطولة Wimbledon للتنس في مدينة لندن بحضور عدد من النجمات المتألقات في الرياضة وفي عالم الموضة والأزياء كذلك .