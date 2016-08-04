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رئيسة كوريا الجنوبية: ننظر في إمكانية نشر منظومة “ثاد” في موقع جديد بـ”سونج جو”

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رئيسة كوريا الجنوبية: ننظر في إمكانية نشر منظومة “ثاد” في موقع جديد بـ”سونج جو” رئيسة كوريا الجنوبية: ننظر في إمكانية نشر منظومة “ثاد” في موقع جديد بـ”سونج جو”

رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون -هيه

قالت الرئيسة الكورية الجنوبية بارك كون هيه اليوم الخميس إن تنظر في نشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتقدمة “ثاد” في موقع جديد داخل بلدة سونج جو بدلا من المكان الذي تم تحديده، وسط معارضة قوية من قبل المواطنين هناك.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية جاءت تصريحات بارك أثناء لقاءها مع 11 عضوا برلمانيا لحزب سينوري الحاكم من مدينة ديجو ومحافظة كيونج سانج الشمالية، لتلمس آراءهم حول النشر المخطط لمنظومة ثاد في إطار الجهود لمعالجة المعارضة المستمرة من السياسيين والمواطنين لخطة نشر منظومة ثاد في بلدة سونغ جو بحلول عام 2017.

وذكرت بارك أن الحكومة ستقوم بمراجعة شاملة حول موقع جديد في بلدة سونج جو لنشر نظام ثاد نظرا لمخاوف المواطنين، مشيرة إلى أن هناك مناطق أخرى تقترحها بلدة سونج جو.

وأضافت أن الحكومة ستبلغ المواطنين بتفاصيل عن نتائج المراجعة والتفتيش بدقة.

ويتخوف سكان بلدة سونج جو من أن نظام رادار ثاد يمكن أن يتسبب في مخاطر صحية ويؤذي محاصيلهم الزراعية علاوة على أن موطنهم يمكن أن يكون هدفا عسكريا في حال حدوث نزاع مسلح في شبه الجزيرة الكورية.

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