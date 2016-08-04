للمحجبة مكياج ناعم لإطلالة النظارات

هل تضعين نظارة طبية، ولا تعرفين أيّ نوع من المكياج يجب اعتماده لإطلالتك النهارية ؟ هل تودّين الحفاظ على تألقك واختيار رسمة مناسبة تظهر جمالك وتحافظ على طابع الإطلالة النهارية العملية؟ نقترح عليك المكياج الناعم مع الكحل المجنّح وأحمر شفاه قويّ لتأمين توازن في مكياجٍ يُظهر جمالك بشكل طبيعي.

لتطبيق المكياج ستحتاجين إلى :

*ظلال العيون باللون البيج الشفاف .

* قلم كحل أسود اللون.

* الأيلاينر السائل باللون الأسود.

*الماسكرا باللون الأسود.

*بودرة خدود باللون الطبيعي.

* أحمر شفاه من تدرّجات الأحمر القوي.

طريقة التطبيق تحتاج منك اتّباع 6 خطوات بسيطة وسهلة :

*وزّعي الأساس بتساوٍ على وجهك ورقبتك.

*طبّقي ظلال العيون باللون البيج الشفاف على كامل الجفن العلوي.

*ارسمي بالكحل الأسود خطّ الكحل على الجفن العلوي، ومدّي الكحل إلى الخارج على شكل مجنح ليظهر من وراء النظارة.

* خطّطي الأيلاينر السائل فوق الكحل الجافّ من أجل المزيد من الـتألق والثبات.

*أضيفي الماسكرا إلى رموشك لمزيد من التميّز لعينيك .

*طبّقي بودرة خدود باللون الطبيعي .

*طبّقي أحمر الشفاه على شفتيك، واختاري لوناً مناسباً لبشرتك من تدرّجات الأحمر القوي.