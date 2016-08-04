لأول مرة.."غرف عمليات" فى دورة تدريبية لجراحات كسور الطرف السفلى

لأول مرة بمصر والشرق الأوسط انفردت كلية طب عين شمس بعقد دورة فى جراحات كسور الطرف السفلى الخاصة بجمعية دراسة تثبيت الكسور "AO Trauma" وهى جمعية دولية رائدة فى مجال معالجة الكسور.



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الأطباء أثناء الدورة التدريبة لتثبيت الكسور.



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الدكتور أسامة فاروق أستاذ جراحة العظام كلية طب أسيوط.

وخلال الدورة قال الدكتور "أسامة فاروق" أستاذ جراحة العظام كلية طب أسيوط ورئيس المجموعة المصرية لجمعية تثبيت الكسور الدولية، لـ"اليوم السابع": "نقوم اليوم بعقد دورة تدريبية على تثبيت الكسور بهدف رفع مستوى جراحى العظام فى مصر والتدريب على أحدث الطرق الجراحية لعلاج الكسور الطرف السفلى من خلال ورش عمل ومناقشات وعمل تشريحى لمختلف العمليات الجراحية فى الأطراف السفلية".



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اثناء استعداد الأطباء للتطبيق العملى لتثبيت الكسور.



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تدريب الاطباء عمليا على أحدث طرق تثبيت الكسور.

وأضاف: "تثبيت الكسور من الخطوات الهامة التى نحاول تدريب كل الأطباء عليها، ونقوم خلال عملية تثبيت الكسور بعلاجها بالطريقة الصحيحة حتى يلتئم ويعود المريض ليمارس نفس الوظائف التى كان يمارسها قبل الكسر، وهناك طرق علاجية حديثة تعطى نتائج أفضل فى التأما لكسور وتحسين الحالة الوظيفية بحيث يمارس المريض حياته بصورة طبيعية".



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الدكتور عبد الفتاح سعود مع الدكتور الظاهر حسن الظاهر والدكتور أسامة فاروق.



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شرح أحدث الطرق لتثبيت الكسور

وأشار الدكتور "أسامة" إلى أننا فى مصر نحاول مواكبة أحدث الطرق العلاجية الموجودة فى أوروبا والمعتمدة من الجمعية الدولية لتثبيت الكسور، وهذه الجمعية تهدف إلى تعليم الأطباء طرق مختلفة لعلاج الكسور والتأكيد ريادة مصر للتعليم الطبى فى المنطقة.



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جانب من الدورة العملية لتثبيت الكسور.



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تطبيق الأطباء لأحدث خطوات تثبيت الكسور

وتابع: "جراحة العظام يظهر فيها الجديد دائما وتشمل الأساليب العلاجية والطرق الجراحية وطرق تثبيت الكسور والأدوات التى تستخدم فى الكسور، ونحتاج إلى نشر الوعى المجتمعى فى التعامل مع الكسور والإسعافات الأولية".

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