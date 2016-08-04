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انعقاد مؤتمر قسم الأمراض الصدرية بطب المنوفية 24 أغسطس

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انعقاد مؤتمر قسم الأمراض الصدرية بطب المنوفية 24 أغسطس انعقاد مؤتمر قسم الأمراض الصدرية بطب المنوفية 24 أغسطس
يعقد قسم الأمراض الصدرية بجامعة المنوفية يوم 24 أغسطس الجارى مؤتمرا بالمنوفية، يليه مؤتمر الدلتا للأمراض الصدرية فى الفترة من 25 إلى 26 أغسطس بمشاركة طب المنوفية، والزقازيق، وبنها، وطنطا، لتبادل الخبرات فى مجال الأمراض الصدرية والرعاية المركزة.

وقال الدكتور أسامة فهيم أستاذ الأمراض الصدرية بطب المنوفية إن المؤتمر يناقش الجديد فى الأمراض الصدرية، والرعاية المركزة، ودور الأشعة فى تشخيص أمراض الصدر والجديد فى حساسية الصدر.

وأشار الدكتور أسامة فهيم أن المؤتمر يشارك فيه حوالى 200 طبيب من مختلف الجامعات المصرية، و35 أستاذا متحدثا فى مختلف المجالات.


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