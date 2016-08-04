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ترامب ينتقد إرسال إدارة أوباما 400 مليون دولار لطهران مقابل تحرير أمريكيين

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ترامب ينتقد إرسال إدارة أوباما 400 مليون دولار لطهران مقابل تحرير أمريكيين ترامب ينتقد إرسال إدارة أوباما 400 مليون دولار لطهران مقابل تحرير أمريكيين

دونالد

انتقد المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب قيام إدارة الرئيس باراك أوباما بإرسال 400 مليون دولار لطهران مقابل الإفراج عن مواطنيها.

وقال ترامب – في منشور على حسابه الخاص بموقت التواصل الاجتماعي (فيسبوك) – “تلك الإدارة الطائشة التي ينعدم لديها القانون تتسبب في إحراج لبلادنا أكثر من شيء آخر، بينما تمول وتغذي الإرهاب”، مطالبا بإجراء تحقيق كامل في ذلك الصدد.

وأرفق ترامب في منشوره رابطا للخبر من صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، حيث كشفت الصحيفة عن أن واشنطن دفعت “سرا”، فدية من أجل إطلاق سراح مواطنين لها، كانوا محتجزين في إيران مطلع العام الحالي.

وأوضحت الصحيفة، في خبر أسندته إلى مسؤولين أوروبيين وأمريكيين لم تكشف عن هويتهم، أن الإدارة الأمريكية دفعت في يناير الماضي، 400 مليون دولار إلى إيران من أجل إطلاق سراح 4 أمريكيين، بينهم مراسل صحيفة واشنطن بوست، جيسون رضائيان.

أ ش أ

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