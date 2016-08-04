وفاة زوجة رئيس قسم التشريع السابق والعزاء السبت المقبل

شيعت اليوم جنازة زوجة المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع السابق، ونائب رئيس مجلس الدولة، والذى بلغ السن القانونية فى 1 أغسطس الماضى، ووالدة المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، وتم دفنها فى مقابر الأسرة بطريق القاهرة السويس.

يقام العزاء بمسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادى هليوبوليس فى منطقة مصر الجديدة، يوم السبت المقبل الموافق 6 أغسطس.

وتتقدم أسرة "اليوم السابع" بخالص العزاء لأسرة المتوفاة وتسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

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