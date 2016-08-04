وفاة زوجة رئيس قسم التشريع السابق والعزاء السبت المقبل

شيعت اليوم جنازة زوجة المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع السابق، ونائب رئيس مجلس الدولة، والذى بلغ السن القانونية فى 1 أغسطس الماضى، ووالدة المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، وتم دفنها فى مقابر الأسرة بطريق القاهرة السويس.إعلان - Ads إعلان - Ads
تأجيل دعوى تطالب بوقف التعرض لأعضاء الحركات السياسية لجلسة 25 أكتوبر
يقام العزاء بمسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادى هليوبوليس فى منطقة مصر الجديدة، يوم السبت المقبل الموافق 6 أغسطس.
وتتقدم أسرة "اليوم السابع" بخالص العزاء لأسرة المتوفاة وتسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.
تأجيل دعوى تطالب بوقف التعرض لأعضاء الحركات السياسية لجلسة 25 أكتوبر
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