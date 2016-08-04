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أسرة تتهم سائقا باختطاف ابنتهم.. والمتهم يسلم نفسه لقسم شرطة إمبابة

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أسرة تتهم سائقا باختطاف ابنتهم.. والمتهم يسلم نفسه لقسم شرطة إمبابة أسرة تتهم سائقا باختطاف ابنتهم.. والمتهم يسلم نفسه لقسم شرطة إمبابة
اتهمت أسرة فتاة بإمبابة سائق باختطافها، إلا أن السائق سلم نفسه وبصحبته الفتاة، وأكد أنها تركت منزلها برغبتها للزواج منه، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة التى أمرت بإخلاء سبيلهما.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن الفتاة تركت مسكن أسرتها منذ أسبوع، وهو ما دفع أفراد أسرتها لاتهام سائق باختطافها، وخلال إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، حضر السائق وبصحبته الفتاة البالغة من العمر 18 عاما إلى قسم شرطة إمبابة، وأكد أن الفتاة تركت مسكن أسرتها برغبتها، مؤكدا أنه لم يختطفها، وأنهما يرغبان فى الزواج.

وأضاف المصدر أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وبعرض السائق والفتاة على نيابة إمبابة أمرت بإخلاء سبيلهما، وهو ما دفع أفراد أسرة الفتاة للتجمع أمام قسم شرطة إمبابة مطالبين أجهزة الأمن بضبط نجلتهم وتسليمها لهم.

وذكر المصدر أنه سيتم التعامل وفقا للقانون مع أفراد أسرة الفتاة فى حال إثارتهم أى أعمال شغب أو تجمهر أمام مبنى قسم شرطة إمبابة.


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