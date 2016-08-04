الرئيس الفرنسي يصل “ريو” لترويج استضافة باريس نسخة 2024

وصل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، فجر اليوم الخميس، قبل الإنطلاق الرسمي للأولمبياد، للترويج عن استضافة باريس لأولمبياد 2024.

وقال “هولاند”، الذي وصل بطائرة تحمل شعار ملف باريس 2024 : “فرنسا هي المرشحة عبر باريس وكان من واجبي التواجد هنا، من أجل لقاء أكبر عدد ممكن من ممثلي الحركة الأولمبية واقناعهم بأن باريس هي الخيار الأفضل وفرنسا هي الوجهة الأفضل”، مضيفًا ”واجبي الثاني هو مساندة الرياضيين الفرنسيين”.

وأشار “هولاند”، إلى أنه يأمل أن يكونوا على مستوى ثقة فرنسا التي بحاجة إلى الوحدة، في إشارة منه إلى الاعتداءات الدموية الثلاثة التي حصلت في الأشهر العشرة الأخيرة.

ويذكر أنه ينافس 4 مدن في السباق لتنظيم نسخة 2024، أولهم باريس التي تعتبر الأوفر حظًا، يالإضافة إلى روما ولوس انجلوس وبودابست.