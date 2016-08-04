أخبار عاجلة

خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة.. محافظ السويس: مع كل شهيد تولد العزيمة في 1000 فرد جديد -
بالصور.. مدير أمن أسوان يتفقد منشآت شرطية للتوعية بخطورة الإرهاب -
خفض ساعات صلوات بأسبوع الآلام في السويس -
لوحة إعلانية تتسبب في سقوط سقالة بناء بشارع «جامعة الدول» -
راهبه لأحد الأقباط «المسيح مكانش عايش بعضلاته» -
«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر : الهوية النفسية والعقائدية تبدأ من 5 سنوات -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... حسن الصباح أول من أنشأ الفدائيين -
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الرئيس الفرنسي يصل “ريو” لترويج استضافة باريس نسخة 2024

Google+ Print
الرئيس الفرنسي يصل “ريو” لترويج استضافة باريس نسخة 2024 الرئيس الفرنسي يصل “ريو” لترويج استضافة باريس نسخة 2024

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند

وصل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، فجر اليوم الخميس، قبل الإنطلاق الرسمي للأولمبياد، للترويج عن استضافة باريس لأولمبياد 2024.

وقال “هولاند”، الذي وصل بطائرة تحمل شعار ملف باريس 2024 : “فرنسا هي المرشحة عبر باريس وكان من واجبي التواجد هنا، من أجل لقاء أكبر عدد ممكن من ممثلي الحركة الأولمبية واقناعهم بأن باريس هي الخيار الأفضل وفرنسا هي الوجهة الأفضل”، مضيفًا ”واجبي الثاني هو مساندة الرياضيين الفرنسيين”.

وأشار “هولاند”، إلى أنه يأمل أن يكونوا على مستوى ثقة فرنسا التي بحاجة إلى الوحدة، في إشارة منه إلى الاعتداءات الدموية الثلاثة التي حصلت في الأشهر العشرة الأخيرة.

ويذكر أنه ينافس 4 مدن في السباق لتنظيم نسخة 2024، أولهم باريس التي تعتبر الأوفر حظًا، يالإضافة إلى روما ولوس انجلوس وبودابست.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا