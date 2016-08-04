مباحث الشرقية تضبط موظفة بريد العصلوجى المتهمة بسرقة 6 ملايين جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، القبض على "سحر. هـ. ح. ى" 50 سنة موظفة بمكتب بريد العصلوجى المتهمة بسرقة 6 ملايين جنيه من أموال أهالى القرية المودعة بمكتب بريد العصلوجى.

وكان مأمور مركز شرطة الزقازيق، قد تلقى بلاغا من العشرات من أهالى قرية العصلوجى، باتهام "سحر. هـ. ح. ى" 50 سنة موظفة بمكتب البريد بالقرية بالاستيلاء على أموال الإيداعات الخاصة بهم، والتى بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه ولاذت بالفرار.

وتم تشكيل لجنة لتحديد المبالغ التى تم سرقتها، وتم تكليف فريق بحث جنائى لتحديد مكان المتهمة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بمعرفة النقيب إسلام الدالى معاون مباحث المركز، على كل من "محمد " و"مؤمن" نجلى المتهمة و"سمير. هـ" 57 سنة شقيق المتهمة، ويعمل مفتشا بمكتب بريد الزقازيق، خوفًا عليهم من الفتك بهم من قبل الأهالى.

وقررت نيابة مركز الزقازيق بالشرقية، برئاسة أحمد ياسين مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، ضبط وإحضار موظفة مكتب بريد العصلوجى.

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