"الطوارئ والأزمات" تشيد بالاحترافية في التعامل مع حادث طائرة طيران الإمارات

أشاد الدكتور جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالاحترافية العالية التي تعاملت بها الجهات والهيئات المعنية في إدارة الحادث الذي تعرضت له الطائرة التابعة لطيران الامارات والقادمة من الهند أمس.

وثمن جمال محمد الحوسني في تصريح له بهذا الصدد الطريقة الاحترافية التي عملت بها فرق إدارة الطوارئ والأزمات المحلية في دبي والتنسيق الفعال الذي انعكس على إدارة الازمة بشكل سليم للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات الأمر الذي ساهم بعدم تعرض أو حدوث أي اصابات بالغة للركاب وطاقم الطائرة.

ولفت إلى أن التعامل وفق منظومة وعقيدة متكاملة مع هذا الظرف الطارئ يعبر عن القدرة العالية على التعامل مع الأحداث الطارئة .. مشيدا بجهود جميع فرق إدارة الأزمة التي قامت بأداء دورها بشكل سريع وفعال ودون ارباك لحركة الملاحة الجوية لتسهيل حركة الرحلات القادمة إلى الدولة والمغادرة.

ونوه بجاهزية وقدرة واستعداد هيئة الطيران المدني وادارة مطار دبي وهيئة الدفاع المدني بدبي وسرعة الاستجابة وفق كفاءة عالية واقتدار في التعامل مع الهبوط الاضطراري للطائرة وفق خطط مدروسة تم التدريب عليها مسبقا للتعامل مع الحادث في وقت قياسي والذي حال دون إرباك مواعيد الرحلات أو خطط المسافرين وتوفير الأجواء كافة لمستخدمي مطارات دبي.

وأعرب الحوسني عن فخره بأبناء الامارات الذين أثبتوا مقدرتهم على التصدي للأزمات وادارتها بحرفية عالية .. وأعرب عن خالص تعازيه لذوي الشهيد الإطفائي جاسم عيسى البلوشي الذي استشهد خلال إنقاذه حياة الآخرين ممن كانوا على متن الطائرة ما يعكس روح الشجاعة والتضحية التي يتحلى بها أبناء الامارات.

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