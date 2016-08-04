الشهادة سبقت تكريم "جاسم الخير"

شيّعت جموع المواطنين يتقدمهم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، صباح اليوم، شهيد الوطن الإطفائي جاسم عيسى البلوشي من أفراد الدفاع المدني الذي استشهد أمس خلال أداء واجبه في إنقاذ أرواح ركاب طائرة "طيران الإمارات" التي تعرضت لحادث خلال هبوطها بمطار دبي الدولي، ليوارى جثمان الفقيد الثرى في مقبرة الصالحية في رأس الخيمة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد في مسجد الشيخ راشد بن سعيد بمنطقة الخران في رأس الخيمة قبل ان يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الصالحية، متقدمين بصادق العزاء والمواساة لأسرة الشهيد، مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويحتسبه بين الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكشف العميد أحمد الصم النقبي رئيس قسم الهندسة المرورية بشرطة رأس الخيمة، أن الشهادة سبقت تكريم شهيد الوطن الإطفائي، جاسم عيسى البلوشي، بعدما أظهر شجاعته في العمل البطولي خلال الشهر الماضي حين عودته من عمله، بإنقاذ سائق احدى السيارات التي تدهورت في منطقة الفلية برأس الخيمة، ليقوم بإخراج السائق وتقديم الاسعافات الأولية له لحين وصول سيارات الاسعاف الوطني، وكانت القيادة العامة بشرطة رأس الخيمة أعدت تكريماً خاصاً للشهيد وذلك انطلاقاً من هدف وزارة الداخلية الاستراتيجية في تحقيق الشراكة المجتمعية، إلا أن الشهادة سبقت تكريمه.

وأكد أشقاء الشهيد انهم تسلموا الراية من شقيقهم الذي كان يتمتع بتقديم الخير والمشاركة في العمل التطوعي للجميع دون تفرقه.

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