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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا حارا على معظم المناطق نهارا مغبرا بوجه عام وغائما جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على المناطق الشرقية والجنوبية، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا تكون محملة بالغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية على معظم المناطق.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 30 كم/ ساعة بوجه عام تصل أحيانا إلى 40 كم / ساعة على المناطق المكشوفة.

البحر .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاث أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربع وخمس أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثالثة 36 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و55 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة الثامنة و 31 دقيقة.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    46      33              50       10 .
> دبي                        47      36              50       10 .
> الشارقة                   47      33              55       10.
> عجمان                    46      33              55       10.
> أم القيوين                47       33             60        10 .
> رأس الخيمة             46       35             60        10 .
> الفجيرة                   37       32             75       20.
> العين                     46       35              40       10 .
> ليوا                       47      32               40       10 .
> الرويس                  45      33               70       15 .
> السلع                    45       33               75       20.
> دلما                      41      32               85       30 .
> طنب الصغرى          40      33               85       40 .
> طنب الكبرى            40     33               85       40 .
> أبوموسى               40      33               75       35.

 

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