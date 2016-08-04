4 حيل لتنظيف الفضيات

تملك الكثيرات صندوق مجوهرات مليئاً بقطع من الفضّة، سواء كانت أساور أو أقراطاً أو خواتم. ولكن، قد يتغيّر لونها مع الوقت، ويميل إلى الأسود وتفقد بريقها. في هذا الإطار، قامت Helpling.ae، المنصّة الإلكترونية الرائدة أون لاين لتقديم خدمات تنظيف المنازل في الشرق الأوسط، بجمع نخبة من نصائح الخبراء لإعادة اللمعان إلى المجوهرات الفضّة:

1. الليمون الحامض

تُضاف بضع قطرات من عصير الليمون الحامض إلى نصف كوب من الماء، ثم يغمس رأس فرشاة أسنان في الخليط المذكور، وتُدعك الطبقة المؤكسدة من المجوهرات بها.



2. "كربونات الصوديوم"

يُخلط ربع كوب من "كربونات الصوديوم" مع ملعقتين من الماء. ثم، تُنقع قطعة قماش ناعمة في المحلول، وتُنظّف المجوهرات الفضّة بوساطتها، وذلك بدعكها بلطف. بعد أن تُدعك الزوايا والبقع المتسخة، تُغسل الفضة بالماء البارد لشطف المحلول عنها. بعد ذلك، يُستخدم ورق المطبخ لتجفيفها برقّة.



3. معجون الأسنان

تُستخدم فرشاة أسنان قديمة، ويُضاف إليها القليل من معجون الأسنان، وتُدعك بوساطتها القطع الفضّة بلطف. ولإعادة اللمعان إليها مرة أخرى والتخلّص من بقايا معجون الأسنان العالقة بها، تُمسح بقطعة قماش ناعمة ومبلّلة.



4. الخلّ الأبيض

يُملأ نصف كأس بالماء ونصفه الآخر بالخلّ الأبيض، مع التحريك جيداً بملعقة. ثم، تُنقع الفضّة في هذا المحلول لساعتين، وتُشطف بالماء وتُجفّف بلطف باستخدام مناديل المطبخ الورقية.