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وزير المالية:التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية يؤكد الثقة بالاقتصاد المصرى

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وزير المالية:التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية يؤكد الثقة بالاقتصاد المصرى وزير المالية:التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية يؤكد الثقة بالاقتصاد المصرى
قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن القروض التى تتعاون بشأنها مع مؤسسات التمويل الدولية تؤكد ثقة تلك المؤسسات فى الاقتصاد المصرى، وسلامة الإجراءات والخطط المالية والنقدية التى تتبعها وجهاتها الاقتصادية المعنية.

وأضاف الجارحى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر فى تعاون مستمر مع مؤسسات التمويل الدولية سواء فى المساعدات المالية أو الفنية، مؤكداً أن تقدم المحادثات مع بعثة صندوق النقد الدولى تؤكد الثقة فى الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية التى تتبعها الحكومة.


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