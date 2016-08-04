وصول جثمان الراحل أحمد زويل السبت وجنازة عسكرية الأحد بحضور الرئيس السيسى

أعلن شريف فؤاد، المستشار الإعلامى للفقيد الراحل الدكتور أحمد زويل، وصول جثمان الدكتور زويل ظهر السبت على خطوط الشركة الوطنية مصر للطيران.

وقال فؤاد، حسب بيان إعلامى اليوم، إن جهود وزارة الخارجية والدولة المصرية بالتنسيق مع أسرته نجحت فى تبكير وصول جثمان القفيد إلى يوم السبت على خطوط الشركة الوطنية مصر للطيران.

وأكد فؤاد، تنظيم جنازة عسكرية للفقيد الراحل الدكتور أحمد زويل، صباح الأحد، بحضور الرئيس السيسى.

أكاديمية البحث العلمى تطلق اسم زويل على الدورة الخامسة لمنح برنامج علماء الجيل