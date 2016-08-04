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رئيس الوزراء: تدبير النقد الأجنبى اللازم لتوفير السلع الأساسية

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رئيس الوزراء: تدبير النقد الأجنبى اللازم لتوفير السلع الأساسية رئيس الوزراء: تدبير النقد الأجنبى اللازم لتوفير السلع الأساسية

- طرح70 ألف رأس ماشية خلال أيام عيد الأضحى المبارك
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- وضع آلية جديدة لاستلام محصول الأرز الجديد من الشهر الجارى
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>أكد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن توفير السلع الاساسية بالكميات والأسعار المناسبة تأتى على رأس أولويات ،التى تسعى لتدبير النقد الأجنبى اللازم لهذا الغرض

وشدد رئيس الوزراء ،خلال الاجتماع الذى عقده اليوم الخميس ، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتور خالد حنفى، وزير والتجارة الداخلية، والمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، على ضرورة التوسع فى اقامة المزيد من منافذ البيع الثابتة والمتنقلة لتوفير السلع، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً، كما وجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ، بما يسهم فى ضبط الأسواق وحماية المستهلكين.

وخلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى التنسيق المستمر مع البنك المركزى لتدبير النقد الأجنبى اللازم لتوفير السلع الاساسية بما يلبى احتياجات ومتطلبات المواطنين.

وصرح وزير التموين انه تم خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الاضحى المبارك، ومدى توافر السلع بالاسواق، مع ضمان استقرار الاسعار بها، وكذا توفير تلك السلع وطرحها فى جميع منافذ البيع المختلفة والتى تشمل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتى بالاضافة إلى المنافذ المتحركة.

وأضاف الوزير أنه عرض خلال الاجتماع الاجراءات التى تقوم بها الوزارة فى شأن التعاقد مباشرة مع الموردين من الأسواق والبورصات العالمية، بما يضمن توفير مخزون استراتيجى لكافة هذه السلع الأساسية لفترة زمنية طويلة، مشيراً إلى التسهيلات التى يتم الحصول عليها من خلال الموردين فيما يتعلق بطرق السداد.

وأوضح الوزير أنه تم عقد صفقات لتوفير الكميات اللازمة من السكر الخام عن طريق الأسواق والبورصات العالمية، لتكريرها بالداخل، بالاضافة إلى تدبير أكثر من 90 ألف طن زيت طعام خام، لتكريرها فى مصانع القطاع العام التابعة للوزارة، بما يضمن تشغيلها بأقصى طاقة .

وأشار الوزير إلى أنه فى إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الاضحى المبارك، فأنه سيتم طرح 70 ألف رأس ماشية من مصادر متنوعة فى الاسواق، كما أشار إلى أنه تم وضع آلية جديدة لاستلام محصول الارز الجديد تطبق اعتباراً من الشهر الجارى، وبما يضمن تشغيل كافة مضارب الارز التابعة للقطاع العام بكامل طاقتها.

واشار الوزير إلى أن التعاقد مع الجانب السودانى بشأن توريد 800 ألف رأس ماشية خلال 3 سنوات، يسهم بدرجة كبيرة فى تلبية احتياجات الاسواق والمواطنين من اللحوم.

رئيس الوزراء يجتمع بوزير التموين لبحث ضبط الأسعار وتوفير السلع

http://www.youm7.com/story/2016/8/4/رئيس-الوزراء-يجتمع-بوزير-التموين-لبحث-ضبط-الأسعار-وتوفير-الس/2829011#

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