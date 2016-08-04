جاستن بيبر يبدأ بالتحضير لوفاته

ذكرت وسائل إعلام عالمية أن النجم الشاب جاستن بيبر Justin Bieber قد بدأ فعلياً بكتابة وصيته تحضيراَ لوفاته.

وقد اتخذ النجم البالغ من العمر 22 عاماً هذا القرار، بعد تأثّره بوفاة صديقيه ديفيد بوي David Bowie والنجم الشهير برينس Prince في العام نفسه.

وحرص بيبر على تحويل ثروته المقدّرة بحوالي 180 مليون دولار، الى أشخاص مذكورين في الوصية، هم أفراد عائلته على الأرجح.

وبحسب مصدر مقرب، تمنى النجم إقامة مراسيم الجنازة بطريقة خاصة، كما اختار حجراً خاصاً يعمل بالطاقة الشمسية ليوضع على رأس قبره الخاص، لعرض أعماله الفنيّة بتقنية الـ3D على مدار الساعة، إلا أنه لم يدوّن بعد قرار إختيار مكان دفن جثمانه.

يذكر أن جاستين بيبر قد أثار مؤخراً غضب النجمة العالمية تايلور سويفت Taylor Swift بعد أن حسم موقفه في الحرب المشتعلة بينها وبين كايني ويست Kanye West وزوجته كيم كاردشيان Kim Kardashian، ونشر صورة على صفحته الخاصة في انستقرام تجمعه مع كاني ليدعمه.

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