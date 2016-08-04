أخبار عاجلة

خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة.. محافظ السويس: مع كل شهيد تولد العزيمة في 1000 فرد جديد -
بالصور.. مدير أمن أسوان يتفقد منشآت شرطية للتوعية بخطورة الإرهاب -
خفض ساعات صلوات بأسبوع الآلام في السويس -
لوحة إعلانية تتسبب في سقوط سقالة بناء بشارع «جامعة الدول» -
راهبه لأحد الأقباط «المسيح مكانش عايش بعضلاته» -
«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر : الهوية النفسية والعقائدية تبدأ من 5 سنوات -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... حسن الصباح أول من أنشأ الفدائيين -
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

8 أطعمة خلى بالك منها تؤثر على كفاءة مخك أبرزها الوجبات السريعة

Google+ Print
8 أطعمة خلى بالك منها تؤثر على كفاءة مخك أبرزها الوجبات السريعة 8 أطعمة خلى بالك منها تؤثر على كفاءة مخك أبرزها الوجبات السريعة
يوصى خبراء الصحة فى تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعدد من الأطعمة التى تساعد على الحد من الذكاء والقدرة على التفكير، وتتضمن الآتى :

1.الوجبات السريعة: أثبتت الدراسات أنها تغير مباشرة التركيب الكيميائى للدماغ وربما تسبب الشعور بالقلق والاكتئاب.
>2. الأطعمة السكرية: وتشير العديد من الدراسات أن استهلاك السكر قد يؤثر فى المدى الطويل على قوة الذاكرة، ويسبب مشاكل عصبية، وبالتالى يضعف من وظائف الدماغ.
>3.الكحول: يؤثر على كفاءة المخ والذاكرة وينتج عنه الشعور بالارتباك.
>4. غير المشبعة: قد تجعلك تشعر أنك بطيئا، وتؤثر على نوعية استجابة رد الفعل.
>5.الحبوب المكررة: لا تؤثر على الدماغ، لكنها تسبب تشوشا بالتفكير وتقدم عمر الذاكرة بشكل أسرع.
>6.الأطعمة المصنعة: تؤثر على الجهاز العصبى المركزى، وتشير الدراسات إلى أن تناولها بكثرة يسبب أمراض الدماغ.
>7.الأطعمة المالحة: تؤثر على الوظيفة المعرفية للمخ، ويقول الباحثون إن السبب هى أن يصبح تناولها كالإدمان.
>8. البطاطس: معظم الأطعمة المصنعة تحتوى على إضافات وألوان ونكهات ومواد كيميائية، تؤثر على الدماغ وتغير النهايات العصبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم