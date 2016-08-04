1.الوجبات السريعة: أثبتت الدراسات أنها تغير مباشرة التركيب الكيميائى للدماغ وربما تسبب الشعور بالقلق والاكتئاب.
>2. الأطعمة السكرية: وتشير العديد من الدراسات أن استهلاك السكر قد يؤثر فى المدى الطويل على قوة الذاكرة، ويسبب مشاكل عصبية، وبالتالى يضعف من وظائف الدماغ.
>3.الكحول: يؤثر على كفاءة المخ والذاكرة وينتج عنه الشعور بالارتباك.
>4.الدهون غير المشبعة: قد تجعلك تشعر أنك بطيئا، وتؤثر على نوعية استجابة رد الفعل.
>5.الحبوب المكررة: لا تؤثر على الدماغ، لكنها تسبب تشوشا بالتفكير وتقدم عمر الذاكرة بشكل أسرع.
>6.الأطعمة المصنعة: تؤثر على الجهاز العصبى المركزى، وتشير الدراسات إلى أن تناولها بكثرة يسبب أمراض الدماغ.
>7.الأطعمة المالحة: تؤثر على الوظيفة المعرفية للمخ، ويقول الباحثون إن السبب هى أن يصبح تناولها كالإدمان.
>8. البطاطس: معظم الأطعمة المصنعة تحتوى على إضافات وألوان ونكهات ومواد كيميائية، تؤثر على الدماغ وتغير النهايات العصبية.
8 أطعمة خلى بالك منها تؤثر على كفاءة مخك أبرزها الوجبات السريعة
1.الوجبات السريعة: أثبتت الدراسات أنها تغير مباشرة التركيب الكيميائى للدماغ وربما تسبب الشعور بالقلق والاكتئاب.