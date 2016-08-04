8 أطعمة خلى بالك منها تؤثر على كفاءة مخك أبرزها الوجبات السريعة

يوصى خبراء الصحة فى تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعدد من الأطعمة التى تساعد على الحد من الذكاء والقدرة على التفكير، وتتضمن الآتى :

1.الوجبات السريعة: أثبتت الدراسات أنها تغير مباشرة التركيب الكيميائى للدماغ وربما تسبب الشعور بالقلق والاكتئاب.

>2. الأطعمة السكرية: وتشير العديد من الدراسات أن استهلاك السكر قد يؤثر فى المدى الطويل على قوة الذاكرة، ويسبب مشاكل عصبية، وبالتالى يضعف من وظائف الدماغ.

>3.الكحول: يؤثر على كفاءة المخ والذاكرة وينتج عنه الشعور بالارتباك.

>4.الدهون غير المشبعة: قد تجعلك تشعر أنك بطيئا، وتؤثر على نوعية استجابة رد الفعل.

>5.الحبوب المكررة: لا تؤثر على الدماغ، لكنها تسبب تشوشا بالتفكير وتقدم عمر الذاكرة بشكل أسرع.

>6.الأطعمة المصنعة: تؤثر على الجهاز العصبى المركزى، وتشير الدراسات إلى أن تناولها بكثرة يسبب أمراض الدماغ.

>7.الأطعمة المالحة: تؤثر على الوظيفة المعرفية للمخ، ويقول الباحثون إن السبب هى أن يصبح تناولها كالإدمان.

>8. البطاطس: معظم الأطعمة المصنعة تحتوى على إضافات وألوان ونكهات ومواد كيميائية، تؤثر على الدماغ وتغير النهايات العصبية.