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الزمالك يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الصفقات الجديدة

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الزمالك يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الصفقات الجديدة الزمالك يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الصفقات الجديدة

قررت إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إقامة مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الخميس في مقر النادي للإعلان عن صفقات الفريق الجديدة للموسم المقبل.

ونجح الزمالك في ضم ستانلي أوهاوتشي المهاجم النيجيري لفريق وادي دجلة على سبيل الإعارة لمدة موسم في أحدث صفقاته. (طالع التفاصيل)

وكان الزمالك قد ضم 12 لاعبا بمختلف المراكز هذا الصيف، بعضهم لعب بالفعل مع الفريق والبعض الآخر لم ينزل للتدريبات بعد.

وقرر مرتضى منصور إقامة مؤتمرا صحفيا في مقر نادي الزمالك في الساعة الثانية والنصر ظهر اليوم الخميس، للإعلان عن الصفقات بشكل رسمي، ولتوضيح رؤية الفريق بخصوص باقي اللاعبين الذين لم يتحدد موقفهم.

وكان ستانلي قد أعلن قبل فترة عبر حسابه على "فيسبوك" عن عودته لمصر يوم الخميس، ولكن اللاعب لم يعد يظهر إلى الآن داخل أروقة نادي الزمالك.

ويستعد الزمالك لخوض نهائي بطولة كأس يوم الإثنين المقبل، بعدما تجاوز الإسماعيلي في قبل النهائي برباعية.

وينتظر الزمالك، الفائز بين الأهلي وإنبي في قبل النهائي الآخر لتحديد منافسه في المباراة النهائية.

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