رسميا - ستانلي يوقع للزمالك.. واللاعب في طريقه لمؤتمر تقديم الصفقات

وقع ستانلي أوهاوتشي المهاجم النيجيري لنادي وادي دجلة، لفريق الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بشكل رسمي.

وتواجد اللاعب في مقر نادي وادي دجلة صباح اليوم الخميس، ووقع على عقود انتقاله للفريق الأبيض بشكل رسمي في وجود أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك - يحيى علي وكيل اللاعب وأحمد رفعت مدير التسويق في النادي الأبيض.

وعاد ستانلي إلى القاهرة صباح اليوم بعد قضاء إجازته في نيجيريا، حيث كان قد أعلن ذلك قبل أيام عبر حسابه على فيسبوك. (طالع التفاصيل)

وقرر الزمالك قيد ستانلي أوهاوتشي في قائمة الفريق المحلية والإفريقية للموسم الجاري، ليكون بجانب علي فتحي - إسلام جمال وإبراهيم صلاح. (طالع التفاصيل)

ويتوجه ستانلي أوهاوتشي حاليا لمقر نادي الزمالك، إذ سيحضر المؤتمر الصحفي الذي ينظمه مرتضى منصور لتقديم الصفقات الجديدة.

وسينظم نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، للإعلان عن صفقات الفريق الجديدة. (طالع التفاصيل)

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