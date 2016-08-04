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خبر في الجول - أكرم توفيق على بعد خطوة من الأهلي

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خبر في الجول - أكرم توفيق على بعد خطوة من الأهلي خبر في الجول - أكرم توفيق على بعد خطوة من الأهلي

اقترب النادي الأهلي من التوصل لاتفاق نهائي مع إنبي لضم أكرم توفيق متوسط ميدان الفريق البترولي.

ورغم أن إنبي يتمسك بمبلغ 6 مليون جنيه للتخلي عن اللاعب، وفي المقابل يحاول الأهلي إتمامها مقابل 5 ملايين فقط، إلا أن الصفقة تبدو قريبة من أن تتمم بشكل رسمي.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل إنبي، أن الفريق البترولي ينوي بيع اللاعب في النهاية بصرف النظر عن المقابل المادي بسبب حاجة الفريق لسيولة مالية.

وحسب المصدر، فإن نادي إنبي يحتاج لتلك السيولة كي يدخل في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي عن إتمام الصفقة بشكل رسمي بحد أقصة يوم الأحد المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء اليوم الخميس في نصف نهائي بطولة كأس .

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