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5 مستحضرات لمكياج الجميلة Taylor Swift!

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5 مستحضرات لمكياج الجميلة Taylor Swift! 5 مستحضرات لمكياج الجميلة Taylor Swift!

عندما تجد تايلور سويفت أسلوب مكياج يعجبها تلتزم بوضعه، كما نلاحظ من خلال صورها.
تعرف سويفت تماماً ماذا يليق بها من فساتين أنيقة، وأشكال غرّة جريئة، وشفتين حمراوين... وقد ظهرت تايلور مؤخّراً بمكياج القطة، مع النفحة الرومانسيّة التي نحبّها بها؛ فإليك كيف تطبّقين هذا المكياج.

1. ضعي لون ظلّ عيون أساسي مثل Lumene Beauty Base Eye Makeup Base على الجفن، وصولاً إلى أسفل الحاجب. من ثمّ ضعي ظلّ عيون باللون البرونزيّ على الجفن، وصولاً إلى ثنية الجفن؛ ننصحك بـThebalm Nude Tude Eyeshadow Palette.

2. ربّتي بالريشة على الزوايا وثنية الجفن، ثمّ استخدمي ريشة المزج لتخلطي الألوان وتتفادي الخطوط الواضحة.
3. حدّدي رمشيك السفليّين والعلويين باستخدام Napoleon Perdis Cake Eyeliner ، ثمّ امزجيه بنعومة.
4. ضعي رموشاً اصطناعيّة من الجهة العلويّة، وننصحك بـShu Uemura False Eyelashes Luxe . واحرصي على وضعها أقرب ما يُمكن من رموشك الطبيعيّة.
5. ضعي بودرة خدود زهريّة على تفاحتي وجنتيك، وانهي المكياج بأحمر شفاه زهريّ على غرار Pixi Rose Lip Treat.

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