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القوات الجوية العراقية تدمر مقر المحكمة الشرعية لداعش فى الموصل

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القوات الجوية العراقية تدمر مقر المحكمة الشرعية لداعش فى الموصل القوات الجوية العراقية تدمر مقر المحكمة الشرعية لداعش فى الموصل
قامت القوات الجوية العراقية بشن غارة على مقر ما يسمى بالمحكمة الشرعية لتنظيم داعش فى مدينة الموصل.

وذكر بيان لخلية الإعلام الحربى- نقلته وكالة الأنباء العراقية /واع/- أن القوات الجوية العراقية وجهت ضربة جوية أسفرت عن تدمير المحكمة الشرعية لداعش ومعملاً لتصنيع العبوات الناسفة فى الموصل بناء على معلومات جهاز الأمن الوطنى.
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