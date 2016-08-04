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"الدفاع الروسية": ارتفاع عدد وحدات المعارضة المشاركة فى هدنة سوريا لـ 69

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"الدفاع الروسية": ارتفاع عدد وحدات المعارضة المشاركة فى هدنة سوريا لـ 69 "الدفاع الروسية": ارتفاع عدد وحدات المعارضة المشاركة فى هدنة سوريا لـ 69
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه تم إبرام اتفاقات بشأن الانضمام إلى هدنة وقف الأعمال العدائية مع القادة الميدانيين من 8 وحدات من المعارضة المسلحة التى تنشط فى محافظة حماة السورية.

ونقلت وكالة أنباء (انترفاكس) الروسية الخميس، عن تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكترونى أن عدد الوحدات المسلحة التى أعلنت التزامها بقبول هدنة وقف الأعمال العدائية والالتزام بها ارتفع إلى 69 وحدة مسلحة.

وأضاف التقرير أن القوات الجوية الفضائية الروسية وسلاح الطيران السورى لم يوجها أى ضربات ضد الوحدات شبه العسكرية المعارضة التى انضمت إلى هدنة وقف الأعمال العدائية وأبلغت المراكز الروسية والأمريكية للمصالحة بين الأطراف المتحاربة فى سوريا بمواقعها.
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