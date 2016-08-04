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دراسة تكشف: وجود جينات مسئولة عن الاكتئاب فى جسم الإنسان

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دراسة تكشف: وجود جينات مسئولة عن الاكتئاب فى جسم الإنسان دراسة تكشف: وجود جينات مسئولة عن الاكتئاب فى جسم الإنسان
كشف علماء عن وجود أكثر من 12 جينا يرتبطون بالإصابة بالاكتئاب، وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن هذه الدراسة تأتى بعد مسح شامل لم يسبق له مثيل تقريبا للحمض النووى البشرى لاكتشاف الجينات التى يمكن أن تشترك فى نفس الخصائص مع هذا المرض.

وقالت الصحيفة إن الأمر الذى أثار دهشة العلماء هو أن المسح أظهر أماكن اختباء واضحة لأكثر من 12 جينا يرتبطون بهذا الاضطراب.

وأشارت الدكتورة أشلى وينسلو التى كتبت التقرير الخاص بنتائج الدراسة أن هذا الاكتشاف "نقطة انطلاق" لمزيد من الدراسات لكشف الأسس البيولوجية للاكتئاب، والذى يمكن فى المقابل أن يرشد العلماء نحو تطوير أدوية جديدة لعلاجه.

وقال خبراء إن النتيجة تعد مهمة ليس فقط بسبب النتائج الخاصة التى توصلت إليها وإنما أيضا لأنها أثبتت أن النهج الذى اتبعته الدراسة ،يمكن أن يساعد فى الكشف عن أدلة بشأن بيولوجيا الاكتئاب التى تعد لغزا إلى حد كبير.


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