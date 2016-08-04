جزيرة "بورا بورا" لرحلة خيالية على أرض الواقع

"بورا بورا" هي إحدى جزر أرخبيل "ليوارد" في بولينيزيا الفرنسية الواقعة في المحيط الهادي، وتبعد حوالي 230 كيلومتراً شمال غرب "بابيتي"، تحيط بها بحيرة وحاجز من الشعاب المرجانية. في وسط الجزيرة، ثمة بقايا بركان خامد تشكل اثنين من القمم: جبل "باهيا" وجبل "أوتيمانو".

"بورا بورا" هي الوجهة السياحية الدولية الرئيسة، وتشتهر بمنتجعاتها المائية الفخمة وأشجار جوز الهند الوفيرة و حبوب اللؤلؤ الأسود النادر فيها.

المناخ...

تهطل معظم الأمطار خلال أشهر الصيف من نوفمبر/تشرين الثاني إلى أبريل/نيسان، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة.

نشاطات وعروض:

- جولة على متن قارب سياحي: يكسو أرضيته الزجاج الشفاف ليمكّن السائحين من الاستمتاع برؤية الشعاب المرجانية والأسماك الاستوائية الملونة. تنطلق الرحلات في العاشرة صباحاً كل اثنين وأربعاء وسبت، وتستغرق كل منها مدة ساعة ونصف مقابل 48 دولاراً أمريكياً للشخص.

- جولة ثقافية لاكتشاف الجزيرة: برفقة مرشدين متخصصين ليطلعوا الزائرين على الأساطير المتداولة في الجزيرة واكتشاف مدافع الحرب العالمية الثانية الأمريكية، وإلقاء نظرة على حياة الأسر المحلية وتذوق الفاكهة من المزارع الخاصة بهم. فضلاً عن اكتشاف الحيوانات المحلية في الجزيرة. تتوفر الجولة في الثامنة والنصف صباحاً وعند الواحدة والنصف بعد الظهر، تستغرق مدة الجولة 3 ساعات ونصف مقابل 81 دولاراً أمريكياً للشخص.

- الغوص وإطعام سمك القرش: تشمل الغوص في المياه النقية لمن يجيد السباحة، وإطعام أسماك أو مجرد المشاهدة من القارب. تتوفر الجولات يومياً ما عدا الأحد وتبدأ من التاسعة صباحاً وتستغرق مدة ساعتين ونصف مقابل 84 دولاراً أمريكياً للشخص.

- عشاء في مطعم "بلودي ماريز": غالباً ما يرتاده المشاهير، ويقدم فرصة الاختيار من بين مجموعة من الأطباق الطازجة بما في ذلك السرطان والروبيان واللحم والدجاج، والوجبات النباتية. يستقبلك يومياً ما عدا السبت والأحد.

أشهر الفنادق الموصى بها للإقامة:

- منتجع "فور سيزونز بورا بورا": يقع على الجانب الشمالي الشرقي من الجزيرة، ويضم مجموعة من "البنغلات" الفخمة فوق المياه وفيلات عَلى شاطئ البحر مع إطلالات عَلى جبل "أوتيمانو". يقدم المنتجع رحلات غطس مجّانية مصحوبة بمرشدين في البحيرات الشاطئية، كما يُمكن للنزلاء الاستمتاع بالتجديف ورياضة ركوب الأمواج وإطعام أسماك القرش. يمكنكم تذوق مجموعة متنوعة من المأكولات في المطاعم الـ4 الموجودة في الموقع تقدم أطباقاً بولينيزية وفرنسية وآسيوية.

- "لو ميريديان بورا بورا": يقع على الطرف الشمالي من Motu Piti A'au ويبعد حوالي 9 كيلومترات عن مطار Motu Mute، يمكن للضيوف الاختيار بين "بنغلو" على شاطئ البحر أو آخر فوق الماء، أو أجنحة وفيلات مع مسبح خاص على شاطئ البحر. تتوفر معدات الغطس وزوارق السباق للاستخدام مجاناً. كما يقدم السبا مجموعة من علاجات الجسم وجلسات التدليك. يطل مطعم "لو تيبانيي" على البحيرة ويقدم المأكولات البولينيزية والآسيوية والغربية.