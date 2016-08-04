إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتى نقل بطريق مرسى علم الشلاتين

أصيب ظهر اليوم الخميس، 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ربع نقل بطريق مرسى علم الشلاتين، تم نقل المصابين لوحدة برنيس الصحية، ومنها تم نقل 4 لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق مرسى علم الشلاتين، ما أسفر عن إصابة كل من، سمير محمد محمود 28سنة مقيم قنا مصاب باشتبا كسر بالفك السفلى ونزيف بالفم، وعلى عبد الفضيل أحمد 26سنة مقيم أسيوط مصاب باشتباه بكسر بالساق اليمنى، ومحمود أحمد جاد 27سنة مقيم الأقصر مصاب بآلام فى الظهر وكدمة بالرأس، وصالح منصور 24 سنة مقيم أسوان مصاب بكدمة بالظهر، وتم تحويلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم.

وتم إسعاف كل من، خالد عبد الفضيل أحمد 29 سنة مصاب بكدمات وسحجات، ومحمد فتحى جاسم مقيم أسيوط مصاب بجرح بالشفة تم إسعافهما بوحدة برنيس الصحية.

>