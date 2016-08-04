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سقوط مسجل بسلاح آلى وذخائر فى حملة تفتيشية بأسوان

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سقوط مسجل بسلاح آلى وذخائر فى حملة تفتيشية بأسوان سقوط مسجل بسلاح آلى وذخائر فى حملة تفتيشية بأسوان
تمكنت مأمورية أمنية من رجال المباحث بأسوان، من ضبط عاطل له معلومات جنائية مسجلة، بحوزته سلاح آلى وذخائر فى حملة تفتيشية بدائرة مركز كوم أمبو، تم تحريز المضبوطات، والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة.

تلقى مدير أمن أسوان اللواء مجدى موسى إخطارا يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركزشرطة كوم أمبو، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط المتهم "ت . س " - 28 سنة عاطل - وبحيازته بندقية آلية عيار 39 مللى والخزينة الخاصة بها، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى والذخائر، بقصد الدفاع حسبما أفادت الشرطة.

وتحرر عن ذلك المحضررقم 3322 لسنة 2016 إدارى سلاح مركز كوم أمبو، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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