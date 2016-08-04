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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة تابعة لشركة مياه الشرب بالبحيرة

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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة تابعة لشركة مياه الشرب بالبحيرة إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة تابعة لشركة مياه الشرب بالبحيرة
أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة تابعة لشركة مياه الشرب بالبحيرة، حيث تلقى اللواء علاء شوقى مدير أمن البحيرة إخطاراً بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة إيتاى البارود بانقلاب سيارة بالطريق الزراعى السريع اتجاه الإسكندريه أمام قرية صفط الحرية دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 5936 ب و، التابعة لشركة مياه الشرب بإيتاى البارود، قيادة محمد جمال عبد الرؤوف 36 سنة سائق ومقيم بقرية معنيا دائرة المركز بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة، و3 من مستقليها بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى إيتاى البارود العام للعلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

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