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تناول الثوم يوميا يقوى جهاز المناعة ويحمى الجسم من الفيروسات

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تناول الثوم يوميا يقوى جهاز المناعة ويحمى الجسم من الفيروسات تناول الثوم يوميا يقوى جهاز المناعة ويحمى الجسم من الفيروسات
يهرب البعض من استخدام الثوم فى الطعام نظرا لرائحته، ولكن فى نفس الوقت هناك أكلات تعتمد على وجود الثوم كأساس لطعمها، ويتحدث بعض خبراء التغذية على أن طهى الثوم على النار يفقده جزءا من فوائده، وهو عكس تناوله بشكل مباشر.

أكدت الدكتورة "علا محمد" أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، فوائد الثوم قائلة: "الثوم من الأطعمة التى لابد أن نعتمد على تناولها يوميا، حيث يعمل على تقوية جهاز المناعة المسئول عن مهاجمة الأمراض لحماية الفرد منها فيقوم بالقضاء على جميع الفيروسات التى تهاجم الجسم بما فيهم "الإيدز"، يقضى على الديدان والبكتيريا المعوية بجميع أنواعها.

وأضافت: "يمد الثوم الجسم بالشباب الدائم ويقضى على مشكلات الشيخوخة التى تحدث للبعض، ويعمل الثوم على علاج تضخم البروستاتا ويقضى على التهاب اللوز والغدد ويمنع إصابات الانفلونزا قبل قبل حدوثها وفى حالة الإصابة بها تقوم بعالجها سريعا.

وأشارت الدكتورة "علا" إلى أن تناول الثوم يوميا يخفض الضغط المرتفع ويصفى الشرايين من الضارة وينقى الدم من السموم ويمنع حدوث تسمم الأكل.

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