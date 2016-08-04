المصمم شربل زوي يحضر حفل جنيفر لوبيز ويضع بصمته على إطلالاتها

حضر المصمم اللبناني شربل زوي حفل النجمة جنيفر لوبيز Jennifer Lopez في لاس فيغاس ضمن جولتها الفنية التي تحمل اسم "All I have" بدعوة خاصّة منها.

وبعد انتهاء الاستعراض الضخم الذي قدمته جنيفر على المسرح، التقى زوي بها في غرفتها الخاصة، وتحدث معها مطولاً حيث عبَّرت عن سعادتها بلقائه للمرة الثانية والتعامل معه، وقالت: إنها فخورة به، وبالتصميم الذي ارتدته خلال الحفل.

يذكر أن جنيفر لوبيز ارتدت خلال حفل لاس فيغاس اثنين من تصاميم شربل زوي. كما نشير إلى أن هذا التعاون بين زوي ولوبيز ليس الأول ولن يكون الأخير خاصة أن الاخيرة دائماً ما تختار تصاميم زوي لتتألق بها في المناسبات والمهرجانات العالمية وعلى السجادة الحمراء.