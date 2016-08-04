أخبار عاجلة

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر : الهوية النفسية والعقائدية تبدأ من 5 سنوات -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... حسن الصباح أول من أنشأ الفدائيين -
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم -
ستاد مصر: أسوان يسعى لكسر صيام 112 يوماً بالفوز على طلائع الجيش -
كريم فتحي يودع بطولة الجونة للإسكواش -
اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنية للحكام -
عصام عبدالفتاح يرفض الرد على طلب المقاصة -
عامر حسين يوضح حقيقة طلب الأمن إلغاء مباريات الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

المصمم شربل زوي يحضر حفل جنيفر لوبيز ويضع بصمته على إطلالاتها

Google+ Print

الخميس 04-08-2016 08:22

حضر المصمم اللبناني شربل زوي حفل النجمة جنيفر لوبيز Jennifer Lopez في لاس فيغاس ضمن جولتها الفنية التي تحمل اسم "All I have" بدعوة خاصّة منها.

وبعد انتهاء الاستعراض الضخم الذي قدمته جنيفر على المسرح، التقى زوي بها في غرفتها الخاصة، وتحدث معها مطولاً حيث عبَّرت عن سعادتها بلقائه للمرة الثانية والتعامل معه، وقالت: إنها فخورة به، وبالتصميم الذي ارتدته خلال الحفل.
يذكر أن جنيفر لوبيز ارتدت خلال حفل لاس فيغاس اثنين من تصاميم شربل زوي. كما نشير إلى أن هذا التعاون بين زوي ولوبيز ليس الأول ولن يكون الأخير خاصة أن الاخيرة دائماً ما تختار تصاميم زوي لتتألق بها في المناسبات والمهرجانات العالمية وعلى السجادة الحمراء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي