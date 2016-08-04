4 أنواع فيتامينات تحافظ على شبابك وصحتك

1-فيتامين A

2-فيتامين " C "

3- فيتامين "K"

4- فيتامين "B2"

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تعتبر الفيتامينات فى بعض الأوقات من الضروريات وليست رفاهية، خاصة للنساء فهن أكثر احتياجا لتناول بعض العناصر الغذائية الكامنة داخل كبسولات الفيتامينات لإتمام العمليات الفسيولوجية المختلفة للجسم حينما يعجز الغذاء على القيام بهذا الدور، وهنا يجب على النساء اختيار أنواع تعمل على مكافحة الشيخوخة، سلامة العظام، سلامة الجلد، قوة الأبصار، تعزيز المناعة، ويقدم موقع "searchhomeremedy" روشتة من الأنواع الهامة للنساء:>ويتوفر بصورة طبيعية فى الطماطم، البطيخ، المشمش، الجزر، اللفت، البابايا، الفلفل الأحمر، الحليب، البيض، الحبوب الكاملة وهو من أنواع الفيتامين التى تساهم فى تكوين العظام والأسنان، عند تناوله كأقراص يكون سريع الذوبان فى الدم ويمتصه الجسم سريعا.>فيتامين C يحافظ على صحة الجلد حيث يعمل على تعزيز الكولاجين، كما أنه أحد مضادات الأكسدة قوية المفعول، وينصح به النساء العاملات فهو قادر على تخفيف من حدة التوتر والقلق، وتظهر نتائج هذا الفيتامين على الأشخاص الذين يحرصون على تناوله حيث يتمتعون بصحة جيدة.>يعتبر من الأنواع الضرورية لحدوث تخثر الدم، وداعم لصحة العظام والقلب، ويتوفر بكثرة فى زيت السمك، فول الصويا، والخضروات الورقية الخضراء.>يعمل على دعم التمثيل الغذائى، كما أنه يساعد فى عملية التنفس بشكل أفضل، يعجل من احتراق الجلوكوز الذى يزيد من مستوى الطاقة فى الجسم، يقوى جهاز المناعة، يقلل من القلق والتوتر.