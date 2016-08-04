ضبط 68 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالأسواق في سوهاج‎

ضبطت أجهزة الأمن بسوهاج، اليوم الخميس، سيارة ربع نقل محملة بـ 68 جوال دقيق بلدي مدعم مختلفة الأحجام والمحظور تداوله بالأسواق، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا يفيد بتمكن أمين الشرطة زين العابدين الصاوي محمد – من قوة مركز ساقلتة والقوة المرافقة معين خدمة تأمين الطريق الزراعي – من ضبط السيارة (رقم هـ ي ب 9534) ربع نقل، محملة بعدد 68 جوال دقيق بلدي مدعم مختلفة الأحجام والمحظور تداوله بالأسواق.

وأضاف الإخطار أن “أحمد حنفي لبيب أحمد” 27 سنة – سائق، مقيم بناحية الحواويش – دائرة مركز أخميم، كان يقود السيارة، برفقة “بركات جاب الله عبد الحميد يونس” 29 سنة – عامل، ويقيم بناحية بني واصل – دائرة مركز ساقلتة .

واعترف مرافق قائد السيارة بتجميعه المضبوطات وبيعها بالسوق السوداء, وتـــــم التحفـــــظ علـــــى المضبوطــــــات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1581 إداري المركز لسنة 2016، وجاري العرض على النيابة العامة .