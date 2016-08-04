الجمل لـ في الجول: إضافات الزمالك أحدثت الفارق.. ولن يهرب من المسؤولية

اعترف أيمن الجمل مدرب عام فريق الإسماعيلي أن اللاعبين الجدد للفريق استطاعوا إحداث الفارق خلال المباراة الأخيرة في كأس مصر.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل لا شئ، في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وقال الجمل في تصريحات لـ FilGoal.com: "تدعيمات الزمالك الجديدة أمثال إسلام جمال، علي فتحي وإبراهيم صلاح أحدثوا الفارق بقدرتهم على اللعب حتى الرمق الأخير".

وأضاف "على عكس إضافات الإسماعيلي فجميعهم كانوا بعيدين عن اللعب منذ فتره طويله فلم يساعدوا الفريق".

الجمل أتبع "هذا الأمر ساعد ولحد كبير على تفوق الزمالك خاصة في الشوط الثانى الذي هبط فيه معدل اللياقة البدنية للاعبين".

وأوضح "منذ أشهر عدة طالبنا بصفقات على قدر مستوى الإسماعيلي، ومازلنا نكرر الآن ونحن في بداية موسم أن الفريق يحتاج للتدعيم".

أيمن الجمل أكد أيضا أن الجهاز الفني لا ينوي الاستقالة من منصبه، مؤكدا أنهم لن يقفزوا من المركب ويتركونها تغرق على حد وصفه.

وعن ذلك قال الجمل: "لن نقفز من المركب في مثل هذه الظروف التي يمر بها الفريق".

وتابع "نحن مستمرون في مهمتنا ومن يريد أن يبعدنا فليفعل ليس لدينا مانع بذلك".

وأتم "لكن عليه أن يعلم ماذا فعل الجهاز الحالي الذي أخرج الفريق من دائرة الهبوط وهو في للمركز الـ 13 حتى يدخل المربع الذهبي بالدوري

ويصعد للدور قبل النهائي لمسابقة كأس مصر.