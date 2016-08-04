ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بالمنيا‎

ألقت سلطات الأمن بالمنيا، اليوم الخميس، القبض على 3 عاطلين كونوا تشكيلًا عصابيًا لسرقة الهواتف المحمولة من المارة، مستخدمين دراجة بخارية مستأجرة، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتمكن مباحث قسم شرطة المنيا، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المارة، وذلك أثناء سيرهم بالطرق متخذين دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي مستخدمين دراجة بُخارية بدون لوحات معدنية “مستأجرة”.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة – وبمواجهة المتهمين – أقروا بصحة ما جاء بتحريات المباحث، وأضافوا ارتكابهم عدد 6 وقائع سرقة، وقيامهم بالتصرف في المسروقات، وأرشدوا عن جميع الهواتف المحمولة المسروقة، وجاري تطوير مناقشتهم قبل عرضهم علي النيابة العامة للتحقيق.