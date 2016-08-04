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ضبط 3,5 طن أرز مغشوش فى إحدى الجمعيات الاستهلاكية بسوهاج

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ضبط 3,5 طن أرز مغشوش فى إحدى الجمعيات الاستهلاكية بسوهاج ضبط 3,5 طن أرز مغشوش فى إحدى الجمعيات الاستهلاكية بسوهاج
قال الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج ضبطت 3 ونصف طن أرز مغشوش وغير مطابق للمواصفات فى إحدى الجمعيات الاستهلاكية بمركز سوهاج.

وأضاف بيومى، فى تصريح خاص، أن أحمد فؤاد عمران مدير عام الأغذية بالمديرية ومحمد فؤاد مفتش الأغذية تحفظا على الكميات المضبوطة قبل بيعها للمواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 12055 جنح مركز سوهاج وتولت النيابة المختصة التحقيق.


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