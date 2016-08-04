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القبض على أطراف مشاجرة ظهرت فى فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى بالإسكندرية

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القبض على أطراف مشاجرة ظهرت فى فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى بالإسكندرية القبض على أطراف مشاجرة ظهرت فى فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى بالإسكندرية
ألقت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، القبض على أطراف مشاجرة، تم نشر لها على مواقع التواصل الاجتماعى وتسببت فى حالة من الذعر لدى المواطنين.

رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، لمشاجرة بشارع المحمدية – منطقة القصعى دائرة قسم شرطة ثان الرمل.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 يوليو الماضى، حيث حدثت مشاجرة بشارع المحمدية بين كل من "عيد. ا " -67 سنة مقاول "له معلومات جنائية مسجلة"، وأبنائه "عبد الرحمن .ع" -17 سنة طالب، و"أحمد .ع" -28 سنة عامل، و"محمد .ع" 22 سنة عامل، وبين "سعيد .ر" 62 سنة مقاول وأبنائه "حمادة .س" 30 سنة صاحب محل، و"صابر .س" - 28 سنة صاحب محل "الطرفان جيران – مقيمون بدائرة القسم"،

أدى النزاع على ملكية ممر فاصل بين العقارين سكن الطرفين، قام خلالها أفراد الطرف الأول بالتعدى على أفراد الطرف الثانى بالضرب، وقيام الأول بترويع المارة بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثاً تلفيات بواجهة أحد المحلات بالشارع محل البلاغ " دون حدوث إصابات.

تم ضبط المتهمين، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان الر مل، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق ويراعى التجديد لهم فى الميعاد القانونى.


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