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بلدية دبي تنفي شائعة كاكاو " أوريو بان "

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بلدية دبي تنفي شائعة كاكاو " أوريو بان " بلدية دبي تنفي شائعة كاكاو " أوريو بان "

أكدت إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي أن المعلومات التي تناولتها شائعات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول احتواء منتج كاكاو (أوريو بان) على المشروبات الكحولية وهي شائعة عارية من الصواب، داعية الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي يطلقها البعض على شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حول مواصفات ومكونات الأغذية المتداولة بالدولة.
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وتفيد إدارة سلامة الغذاء أن المنتج الموجود في الأسواق المحلية خالي من الكحول ولكن يوجد خطأ في ترجمة البطاقة الغذائية إلى اللغة العربية بحيث تم ترجمة كلمة Chocolate liquor والتي تعني مستخلص عجينة الكاكاو إلى كلمة مشروبات كحولية. وتم طلب سحب المنتج من جميع المحال التي يتم بيعه فيها خلال يومين لمنع حدوث التباس من قبل المستهلكين.
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