ولي عهد رأس الخيمة يتقدم مشيعي الشهيد جاسم البلوشي إلى مثواه الاخير

تقدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة صباح اليوم جموع المشيعين لجنازة شهيد الوطن الإطفائي جاسم عيسى البلوشي من أفراد الدفاع المدني الذي استشهد أمس خلال أداء واجبه في إنقاذ ارواح ركاب طائرة " طيران الإمارات " التي تعرضت لحادث خلال هبوطها بمطار دبي الدولي حيث ووري جثمان الفقيد الثرى في مقبرة الصالحية في رأس الخيمة.

وأكد سمو ولي عهد رأس الخيمة خلال مشاركته تشييع جثمان الفقيد أن الشهيد جاسم البلوشي ضرب أروع الأمثلة في الشجاعة والتضحية في سبيل الوطن والواجب وقدم روحه الطاهرة فداء لإنقاذ أرواح الآخرين وحفاظا على أمن وسلامة الوطن وستظل سيرته العطرة الزاخرة بالعطاء والوفاء للوطن ذكرى في قلوبنا نستمد منها معاني التضحية والشجاعة والفداء".

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد .. داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كان سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي أدى صباح اليوم صلاة الجنازة على جثمان شهيد الواجب في مسجد الشيخ راشد بن سعيد بالخران بجانب عدد من أعيان البلاد والمسؤولين وجموع غفيرة من المواطنين.