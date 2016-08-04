لجنة استراداد اراضى الدولة تطالب "السليمانية" بـ2 مليار و329 مليون جنيه بعد تغير النشاط

وفى بيان للجنة اليوم ، قال المهندس أبراهيم محلب رئيس اللجنة ، أن الهدف الرئيسى للجنة هو استرداد حق الدولة وليس التعنت ضد أحد وأن اللجنة بحثت الملف بتانى ودقة حرصا على المصلحة الهامة وفى الوقت نفسه لا تظلم أحدا ، وشدد اللواء أحمد جمال مستشار الرئيس للشئون الأمنية على أن إقرار ممثل الشركة بقيمة المخالفات التى قدرتها اللجنة هو الشرط الأول لقبول الاتفاق معها، وقال جمال أن اللجنة لن تتعامل على أراضى وانما تريد فقط استرداد مستحقات الدولة، وأن هيئة الخدمات الحكومية حال تفويضها من الشركة ستقوم بعمل مزادات لحساب الشركة وعلى نفقتها حتى توفى بما عليها من مديونيات، وقال أن اللجنة حريصة على عدم الإساءة لأى مواطن أو شركة ولهذا تحرص أن تكون اولى خطواتها التصالح وسداد حق الدولة قبل التفكير فى أى إجراء قانونى.
لجنة استرداد أراضى الدولة: لا يوجد وزراء سابقون متورطون فى اغتصاب أراضى