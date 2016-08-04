أمن جنوب سيناء يضبط 600 كيلو بانجو برأس سدر

مراسل «ONA»:

تمكنت قوات أمن جنوب سيناء، صباح اليوم الخميس، من ضبط مخزن سري بداخلة نبات البانجو المخدر بأحد الأودية التابعه لمدينة رأس سدر، حيث كشفت التحريات أن تجار المخدرات قاموا بتخزينها استعداداً لترويجه علي عملائهم.

تلقى العميد أحمد فاروق القرن مدير البحث الجنائي بمديرية الأمن، إخطارًا بقيام تجار المخدرات بتخزين كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر بوادي جديع ووادي وتير دائره قسم شرطة رأس سدر استعدادًا للإتجار به وترويجه على عملائهم.

على الفور أمر اللواء أحمد كامل طايل، مدير أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع ضباط وحده مباحث قسم شرطه رأس سدر وقطاع الأمن العام لضبط المتهمين ، وتمكنت قوات الأمن من ضبط مخزن بداخله ١٢٠ لفافة من نبات البانجو المخدر بإجمالي ٦٠٠ كيلو جرام.

تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة بإشراف حسن والي مدير نيابة رأس سدر.