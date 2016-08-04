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مدير أمن المنيا يجتمع بقيادات المديرية لبحث الارتقاء بالمنظومة الأمنية

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مدير أمن المنيا يجتمع بقيادات المديرية لبحث الارتقاء بالمنظومة الأمنية مدير أمن المنيا يجتمع بقيادات المديرية لبحث الارتقاء بالمنظومة الأمنية

مديرية أمن المنيا

عقد اللواء فيصل دويدارمدير أمن المنيا، إجتماعاً بقيادات المديرية لوضع خطة أمنية من أجل الإرتقاء بمستوى المنظومة الأمنية بالمحافظة.
> طالب دويدار بالتواصل الدائم مع صغار الضباط والأفراد والمجندين وحثهم على ضبط النفس والجدية فى العمل وحسن معاملة المواطن وتذليل العقبات للمترددين على المنشأت الشرطية، وضرورة الحيادية فى التعامل مع الجميع والأخذ بالقانون كسلاح قوى وتطبيقه على كل المخالفين بكل حزم وقوة دون تجاوز أو إهانة.
> وشدد مدير الأمن علي التواجد الأمنى الفعال بالشارع المنياوى الذى يعكس الصورة للمواطن ويشعره بالأمان، وسرعة ضبط كل ما يخل بالأمن العام والعمل على سرعة إزالة الإشعالات فى كافة الشوارع والعمل على تسيير حركة المرور فى كافة المحاور، وإنهاء إجراءات تراخيص السيارات لكافة المترددين على إدارة ووحدات المرور

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