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اعتقال شاب لاشتباه في تنفيذه هجومًا بـ«سكين» وسط لندن

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اعتقال شاب لاشتباه في تنفيذه هجومًا بـ«سكين» وسط لندن اعتقال شاب لاشتباه في تنفيذه هجومًا بـ«سكين» وسط لندن

ارشيفية

أسفر هجوم بسكين، بوسط العاصمة البريطانية لندن، عن مقتل سيدة، وإصابة خمسة آخرين، في منطقة راسل سكوير، وأعلنت الشرطة البريطانية اعتقال شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، للاشتباه في قيامه بتنفيذ الهجوم.

وذكرت مصادر إخبارية -بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط- أن الضحية في السيتينيات من عمرها، وتعرضت للطعن بسكين، فيما ترجح الشرطة أن منفذ الهجوم يعاني من اضطرابات عقلية، إلا أنها لا تستبعد أيضاً شبهة العمل الإرهابي”.

ومن جانبه، دعا صادق خان، عمدة لندن، عقب الحادث، سكان العاصمة البريطانية، إلى المحافظة على هدوئهم ويقظتهم.

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