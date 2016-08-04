البابا تواضروس عن زويل: كان وفيًا لمصر ومصدر فخر لنا

نعى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، مؤكدًا أنه كان شخصًا وفيًا لبلاده ومصدر فخر لمصر كلها.

وقال البابا تواضروس – في عظته الأسبوعية مساء أمس الأربعاء، بالمقر البابوي بوادي النطرون، :إنه شخص وفي لمصر وبحصوله على جائزة نوبل في الكيمياء 1999 كان سبب فخر وابتهاج لمصر كما إنه أحد علمائها الذين اتربوا في مدارسها”.

وأضاف أن زويل كان وفيًا لمصر ودائم الزيارة والاهتمام بها وبتقدمها وبكل فكر فيها، وأشار إلى أن زويل ولد في مدينة دمنهور، وهي بلد نفس بلدي، وقال :”ومن دواعي سروري أنه كان في نفس المدرسة الثانوي اللي كنت فيها وشاركت في حفل تكريمه في محافظة البحيرة ولما جاء إلى مصر قامت المحافظة بتكريمه، هو نموذج رائع”.