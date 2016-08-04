فقدان الوزن بنسب كبيرة يزيد من مخاطر الإصابة بالزهايمر

حذرت دراسة جديدة من أن فقد الوزن بنسب كبيرة ربما يزيد من مخاطر إصابة الشخص بمرض الزهايمر.

واكتشف خبراء بمستشفى ماسوشيتس العام وجود ارتباط بين انخفاض مؤشر كتلة الجسم وتراكم ما يسمى بلويحات الداء النشوانى فى المخ، والذى يؤدى إلى زيادة اضطرابات المخ المدمرة.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن هذه النتائج تمثل تحذيرا مهما للأشخاص وتنصحهم بالأكل بشكل جيد وممارسة الرياضة أكثر من اتباع نظام غذائى والمحافظة على قوام رفيع.

ونصح المشرف على الدراسة بزيادة وزن الناس كلما تقدموا فى العمر. وكذا المستشفيات والحكومات لمنح الأولوية لتغذية كبار السن فى وقت يزداد فيه عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما.

ومن جانبه، قال خبير التغذية جاد مارشال، إنه "مع اكتشاف هذا الارتباط بوجود دلالة كبيرة على مخاطر الإصابة بالزهايمر، فإن ذلك يؤكد فكرة أن فقد الوزن الزائد مع التقدم فى العمر ربما لا يكون أمرا جيدا بالنسبة للصحة العقلية".

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